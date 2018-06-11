В Германии открывается выставка CeBIT

Крупнейшая в мире телекоммуникационная выставка CeBIT открывается сегодня в Германии. Ярмарка в Ганновере проводится ежегодно с середины 80-х. В этот раз в ней будут участвовать почти три тысячи компаний из 70 стран. Основной темой станет развитие искусственного интеллекта, автономный транспорт и робототехника. Также на мероприятии рассмотрят перевод информации в цифровую форму и влияние технологий на различные отрасли. Выставка продлится до 15 июня.