В Германии планируют штрафовать родителей, которые не вакцинируют своих детей от кори

Нет прививки - плати штраф! Минздрав Германии предложил штрафовать родителей, которые не вакцинируют своих детей от кори, на две с половиной тысячи евро. Кроме того, таких детей могут не допустить в детские сады. Закон вступит в силу после того, как его одобрит бундестаг. Министр здравоохранения надеется, что это случится уже в этом году. Сейчас законы в Германии позволяют проводить вакцинацию по желанию. Однако в последнее время заболеваемость корью значительно выросла по всей Европе.