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В Германии планируют укрепить восточный фланг НАТО
Вашингтон заявил, что перебрасывает в Германию 6 самолетов, предназначенных для радиоэлектронной борьбы и ведения удаленной разведки. В Пентагоне, правда, уточнили, что собранные данные не будут передаваться Украине. Речь идет лишь об укреплении восточного фланга НАТО в соответствии с военной доктриной альянса и никак не связано с любыми конфликтами. Как бы то ни было, налицо значительное укрепление военного потенциала ФРГ. Ранее канцлер Шольц уже потребовал выделить дополнительные 100 миллиардов евро на перевооружение страны. Это позволит превратить Германию в самое мощное в военном отношении государство ЕС.
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