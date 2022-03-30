В Германии планируют укрепить восточный фланг НАТО

Вашингтон заявил, что перебрасывает в Германию 6 самолетов, предназначенных для радиоэлектронной борьбы и ведения удаленной разведки. В Пентагоне, правда, уточнили, что собранные данные не будут передаваться Украине. Речь идет лишь об укреплении восточного фланга НАТО в соответствии с военной доктриной альянса и никак не связано с любыми конфликтами. Как бы то ни было, налицо значительное укрепление военного потенциала ФРГ. Ранее канцлер Шольц уже потребовал выделить дополнительные 100 миллиардов евро на перевооружение страны. Это позволит превратить Германию в самое мощное в военном отношении государство ЕС.