В Германии планируют вернуть срочную службу

Из-за недобора добровольцев в Германии намерены оперативно принять решение о возвращении срочной службы, об этом информирует "Шпигель".В частности, министр обороны ФРГ планирует вернуть обязательный воинский призыв к осени 2025 года, до выборов в бундестаг.

Авторы публикации уточняют, что Писториус дал указание до 1 апреля представить варианты модели немецкой военной службы. Пока же сам он отправляется в многодневную командировку в Скандинавию, где, кроме прочего, намерен узнать о модели призыва в Швеции.