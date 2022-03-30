В Германии подверглись вандализму памятники советским воинам

В Германии памятники советским воинам подверглись вандализму. Сегодня утром несколько монументов оказались завернуты украинскими флагами, а некоторые были перепачканы желтой и голубой красками. Пострадал мемориал в Трептов-парке, а также памятные изваяния в Тиргартене. Прокуратура начала проверку с целью установления причастных к актам политического вандализма. Есть основания для возбуждения уголовного дела. Впрочем, с учетом всеевропейского антирусского психоза не исключено, что дело просто замнут.



