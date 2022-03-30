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В Германии подверглись вандализму памятники советским воинам

В Германии памятники советским воинам подверглись вандализму. Сегодня утром несколько монументов оказались завернуты украинскими флагами, а некоторые были перепачканы желтой и голубой красками. Пострадал мемориал в Трептов-парке, а также памятные изваяния в Тиргартене. Прокуратура начала проверку с целью установления причастных к актам политического вандализма. Есть основания для возбуждения уголовного дела. Впрочем, с учетом всеевропейского антирусского психоза не исключено, что дело просто замнут.

Запрет на приближение к памятникам советским воинам могут ввести в Латвии

Волна атак на памятники советским воинам в Латвии может смениться введением запрета на приближение к ним. В комиссии по правам человека парламента страны одобрили к рассмотрению в окончательном чтении поправки, запрещающие проводить мероприятия ближе, чем на расстоянии 200 метров от мемориалов. Об этом сообщают латвийские СМИ. Также будут увеличены штрафы за нарушение правил организации и проведения общественных мероприятий. Физическим лицам придется заплатить до 400 евро, юридическим - до 3200.

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