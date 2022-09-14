ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Германии полторы тысячи человек прошли по улицам, требуя отставки канцлера Шольца

Немецкие города выходят на протесты. Вслед за Лейпцигом против стремительного роста цен на энергоносители на фоне санкций выступили жители Виттенберга. Полторы тысячи человек прошли по улицам, требуя отставки канцлера Шольца.

К протесту присоединились и фермеры - по улицам проехала колонна тракторов. Выросшая стоимость энергоносителей поставила под угрозу работу местных теплиц.

В Берлине ищут все новые способы сэкономить электроэнергию. Власти немецкой столицы, например, решили сократить рождественскую иллюминацию - без традиционных гирлянд останутся популярные улицы города.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все