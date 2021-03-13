В Германии пострадавший от пандемии частный бизнес оставляют без финансовой помощи

В Германии обычным предпринимателям уповать на помощь не приходится. В стране приостановлена программа финансовой поддержки бизнеса, пострадавшего из-за COVID-ограничений. Причиной стал отмыв мошенниками миллионов евро. При оформлении госпомощи на реальные фирмы преступники указывали данные личных банковских счетов. Таким образом средства, направленные на помощь частному бизнесу, оставались в карманах похитителей. Федеральное объединение среднего бизнеса Германии раскритиковало такие меры, заявив, что они оставляют частников в крайне сложном положении.