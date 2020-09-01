ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Германии построят город без машин

Его возведут на участке площадью в 16 гектаров по всем нормам экологии. В районе появится 40 многоквартирных домов, а близлежащую территорию планируют засадить деревьями и провести систему теплоснабжения с минимальным выбросом углекислого газа. Жители смогут использовать для передвижения велодорожки, а для хранения машин сделают специальные гаражи на окраине города.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все