В Германии построят город без машин

Его возведут на участке площадью в 16 гектаров по всем нормам экологии. В районе появится 40 многоквартирных домов, а близлежащую территорию планируют засадить деревьями и провести систему теплоснабжения с минимальным выбросом углекислого газа. Жители смогут использовать для передвижения велодорожки, а для хранения машин сделают специальные гаражи на окраине города.



