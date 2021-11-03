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В Германии повысили цены на газ для населения
Энергетический кризис продолжает охватывать Европу. 98 компанийпо обслуживанию бытовых потребителей повысили цены на голубое топливо. В среднем стоимость газа выросла более чем на 17 %. Об этом сообщает местный сетевой портал check24".В связи с ростом стоимости электроэнергии и газа дополнительные расходы коснутся около 560 тысяч домохозяйств. Вынужденные траты в среднем могут составить 263 евро. Причем еще в конце сентября текущего года компаний - поставщиков газа, повысивших цены или предупредивших об их увеличении, было около 50.
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