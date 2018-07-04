В Германии появятся транзитные центры для беженцев

Компромисс найден. Канцлер Германии и глава МВД договорились по вопросу мигрантов. Эта тема едва не привела к развалу коалиции в правительстве. Теперь в ФРГ создадут транзитные центры для беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в стране. Важно, что до подтверждения статуса беженца мигрант не выйдет за территорию центра. Таким образом Ангела Меркель пошла на очередной компромисс, а Хорст Зеехофер остался на посту главы МВД.