В Германии пожарные потушили крупный очаг возгорания на железнодорожной станции города Зигбург

40 человек пострадали. 10, по словам медиков, находятся в критическом состоянии. В регионе сейчас 39 градусов и засуха. Местные власти говорят, что кусты около насыпи вспыхнули из-за искр от проезжавшего поезда. Огонь мгновенно перекинулся на ближайшие дома. В некоторых из-за пожара взорвались газовые баллоны. Эвакуировано почти 500 человек. Участок железной дороги был перекрыт всю ночь.