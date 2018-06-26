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В Германии правоохранители задержали бывшего охранника Усамы бен Ладена
В Германии правоохранители задержали бывшего охранника экс-главаря террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена. 42-летний тунисец Сами А. с 2005 года проживал в городе Бохум и был внесен в список потенциально опасных лиц. При этом получал госпособие. Выслать его из Германии не могли, поскольку высший административный суд в Мюнстере постановил, что мужчина в случае возвращения в родную страну мог подвергнуться пыткам. Теперь же Федеральное агентство по миграции и беженцев ФРГ отозвало постановление суда о недопустимости его депортации, что открывает путь к высылке задержанного в Тунис.
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