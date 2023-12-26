В правительстве Германии предложили повысить налоги для продолжения военной помощи Украине. С такой инициативой выступила председатель экономического совета при кабинете министров Моника Шнитцер. По ее словам, особые события требуют особых мер, и предложила ввести надбавку к подоходному налогу.

Похоже, другого выхода у властей ФРГ не будет, если они не откажутся от навязанной Вашингтоном роли главного европейского союзника Киева. Так, в течение недели Берлин передал Украине дополнительную партию вооружений. Это три зенитные самоходные установки Gepard, две бронемашины Wisent, другую военную технику и несколько десятков тысяч боеприпасов.