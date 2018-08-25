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В Германии предложили привлекать беженцев к регулярной годичной службе

В Германии предложили привлекать беженцев к регулярной годичной службе

По мнению генерального секретаря партии ХДС Крамп-Карренбауэр, год службы в армии пойдет беженцам на пользу. Они смогут лучше понять принципы устройства немецкого общества и государства. 

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