В Германии предложили запретить двойное гражданство

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила запретить в стране двойное гражданство. Инициатива предполагает, что немецкий паспорт иностранцы смогут получить только после того, как откажутся от гражданства своей страны. Более того, предлагается запретить передачу иностранного гражданства от живущих в Германии мигрантов их внукам - так называемое «поколенческое ограничение». И хотя эксперты уверяют, что шансов принять соответствующий закон практически нет, новость наделала немало шума. Часть населения поддерживает шаги по ужесточению законодательства, надеясь, что это позитивно скажется на ситуации с безопасностью, но есть и те, кто призывает не принимать поспешных решений.