В Германии предотвратили госпереворот - прокуратура сообщает новые подробности

Сообщается, что идеологи госпереворота собирались распустить действующую армию и создать новую. Предполагалось, что это вернет стране контроль над вооруженными силами. Заговорщики считают, что бундесвером управляют НАТО и американцы.

За минувшие сутки полиция провела обыски в 130-ти домах и задержала большинство из 52 подозреваемых. Все они принадлежат к движению "рейхсбюргеров". Они отрицают существование Федеративной Республики и требуют восстановления Германской империи.