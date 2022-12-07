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В Германии предотвратили госпереворот - прокуратура сообщает новые подробности

Прокуратура Германии сообщает новые подробности провалившегося заговора, целью которого было изменение конституционного строя ФРГ.

Сообщается, что идеологи госпереворота собирались распустить действующую армию и создать новую. Предполагалось, что это вернет стране контроль над вооруженными силами. Заговорщики считают, что бундесвером управляют НАТО и американцы.

За минувшие сутки полиция провела обыски в 130-ти домах и задержала большинство из 52 подозреваемых. Все они принадлежат к движению "рейхсбюргеров". Они отрицают существование Федеративной Республики и требуют восстановления Германской империи.

Фото:pixabay.com

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