В Германии принято решение использовать стратегический запас нефтепродуктов

Небывалая засуха, которая прошедшим летом затронула девять десятых территории страны, нанесла огромный урон экономике Германии. Из-за снижения уровня воды в большинстве рек начались проблемы с грузоперевозками. Танкеры и нефтеналивные корабли вынуждены уменьшать уровень загруженности топливом. Это поставило страну на грань энергетического коллапса. Принято решение использовать стратегический запас нефтепродуктов. Его задействуют в четвертый раз за 40 лет. Ущерб местного сельского хозяйства от засухи составил почти 3 миллиарда евро.