В вопросе украинского конфликта Словакия идет наперекор европейской демократии. Новоизбранный президент страны Пеллегрини выступает против отправки оружия киевскому режиму, в то время как его соперник на выборах, по мнению премьер-министра страны, без колебаний проводил бы словацкие батальоны в Украину. Роберт Фицо опасается, что западные страны могут наказать Братиславу за избрание Петера Пеллегрини президентом республики.

И вот в немецком бундестаге призвали не дожидаться решений из Брюсселя, а действовать против Братиславы и Будапешта здесь и сейчас. Депутат крупнейшей оппозиционной партии ФРГ заявил, что Словакия и Венгрия должны покинуть Евросоюз из-за своей позиции по конфликту в Украине. По его словам, симпатия, которую Фицо и Пеллегрини проявляют по отношению к президенту России, противоречит ценностям объединения, а премьер Венгрии Орбан и вовсе "троянский конь Путина в ЕС". Немецкий политик добавил, что Европейский союз больше "не должен и не может это терпеть".