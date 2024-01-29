В Германии призывают к отставке правительства

В Германии бунтующие фермеры перешли к политическим требованиям - добиваются смены экономического курса. Власти обязаны заботиться в первую очередь об интересах собственных граждан и производителей, говорят демонстранты в Мюнхене.

"Пришло время что-то изменить в Германии. Политика должна служить гражданам, а не политикам. Люди беспокоятся за свое будущее, они больше не могут позволить себе привычный уровень жизни. Это не может продолжаться", - считает один участник протестной акции.

"Нам нужна политика, которая работает на граждан, основанная на общественном согласии и открытая для обсуждения, и которая не следует какой-либо идеологии, а фокусируется на проблемах повседневной жизни", - отмечает другой.