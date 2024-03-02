В Германии продолжают расследовать скандальную запись разговора немецких военных о планах удара по Крымскому мосту

Это настоящее аудио, в котором 4 офицера бундесвера, ссылаясь, что самое поразительное, на опыт Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ), обсуждают, как можно вот так разбомбить наш Крымский мост и сколько ракет хватит - 10 или 20. И еще сделать это так, чтобы никто ничего не понял, чтобы канцлер Германии Шольц мог продолжать утверждать, что он не принимает участия в конфликте и НАТО не принимает участия в конфликте, и его хата с краю. Еще, походя, они палят своих, так называемых, партнеров - англичан и американцев, рассказывая, что те работают почти открыто в Украине уже и так. В общем, там много интересного, вы обязательно послушайте, а еще интересно, как на это ответят немцы.

Маргарита Симоньян, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня"