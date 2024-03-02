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В Германии продолжают расследовать скандальную запись разговора немецких военных о планах удара по Крымскому мосту

В Германии продолжают расследовать скандальную запись разговора немецких военных о планах удара по Крымскому мосту. В Минобороны страны уже подтвердили, что разговор был перехвачен. Теперь в ведомстве боятся, что могла произойти масштабная утечка информации, а не только фрагмента. Местные издания пишут: "Это был не фейк и не искусственный интеллект". Кстати, российские СМИ знают, что разговор длился почти 40 минут.

Это настоящее аудио, в котором 4 офицера бундесвера, ссылаясь, что самое поразительное, на опыт Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ), обсуждают, как можно вот так разбомбить наш Крымский мост и сколько ракет хватит - 10 или 20. И еще сделать это так, чтобы никто ничего не понял, чтобы канцлер Германии Шольц мог продолжать утверждать, что он не принимает участия в конфликте и НАТО не принимает участия в конфликте, и его хата с краю. Еще, походя, они палят своих, так называемых, партнеров - англичан и американцев, рассказывая, что те работают почти открыто в Украине уже и так. В общем, там много интересного, вы обязательно послушайте, а еще интересно, как на это ответят немцы.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня"

МИД России уже потребовал немецкую сторону оперативно предоставить объяснения по поводу аудиозаписи. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Германия напрямую вовлечена в конфликт в Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что аудиозапись диалога офицеров из Германии - это кричащее разоблачение.

Пока же канцлер Олаф Шольц назвал запись "очень серьезной проблемой" и пообещал все быстро расследовать. А бундесвер пытается замести следы: в соцсетях заблокировали ряд аккаунтов, которые разместили этот материал.

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