В Германии проходит голосование на выборах в бундестаг

В целях облегчения процесса на избирательных участках отменили часть коронавирусных ограничений. Однако избиратели все равно обязаны быть в масках. Из-за неутешительной статистики болезни граждане Германии все больше склоняются к голосованию по почте. Такой сильной борьбы на выборах в Германии не было давно. Из-за ухода с поста Ангелы Меркель лидерами гонки стали глава СДПГ Олаф Шольц и представитель блока ХДС и ХСС Армин Лашет. Эксперты предполагают по итогу минимальный разрыв между первым и вторым местами. Избирательные участки по всей стране закроются в 6 вечера по местному времени.