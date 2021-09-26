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В Германии проходит голосование на выборах в бундестаг
В целях облегчения процесса на избирательных участках отменили часть коронавирусных ограничений. Однако избиратели все равно обязаны быть в масках. Из-за неутешительной статистики болезни граждане Германии все больше склоняются к голосованию по почте. Такой сильной борьбы на выборах в Германии не было давно. Из-за ухода с поста Ангелы Меркель лидерами гонки стали глава СДПГ Олаф Шольц и представитель блока ХДС и ХСС Армин Лашет. Эксперты предполагают по итогу минимальный разрыв между первым и вторым местами. Избирательные участки по всей стране закроются в 6 вечера по местному времени.
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