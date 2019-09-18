В Германии проходит крупнейшая выставка тыкв в мире

Царство овощей в Германии. Один из самых известных фестивалей страны проходит в эти дни в Людвигсбурге. Это крупнейшая выставка тыкв в мире. Немцы очень любят этот овощ и выращивают сотни разных сортов. Их размеры порой поражают воображение. Осенью далеко не весь урожай сразу попадает на переработку. Сначала из тыкв создают массу затейливых скульптур. До конца октября полюбоваться достижениями тыквенного хозяйства смогут тысячи туристов.