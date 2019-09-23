В Германии прошел митинг за равноправие в церкви

В Германии около Кельнского собора восемьсот человек приняли участие в акции протеста за расширение прав женщин в церкви. В частности, за возможность быть возведенными в духовный сан и стать епископом, священником или диаконом. Среди требований также отмена обета безбрачия священников и решительное принятие мер в отношении служителей церкви, причастных к скандалу вокруг сексуальных домогательств.