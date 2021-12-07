В Германии прошли акции протеста COVID-диссидентов - против них силовики применили слезоточивый газ

Жестокие кадры совсем недемократичных разгонов приходят из Германии. Накануне в стране прошли акции протеста COVID-диссидентов. Мирное шествие переросло в поле боя. Против демонстрантов, которые пытались выйти за пределы полицейского кордона, силовики применили слезоточивый газ.