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В Германии прошли акции протеста COVID-диссидентов - против них силовики применили слезоточивый газ

Жестокие кадры совсем недемократичных разгонов приходят из Германии. Накануне в стране прошли акции протеста COVID-диссидентов. Мирное шествие переросло в поле боя. Против демонстрантов, которые пытались выйти за пределы полицейского кордона, силовики применили слезоточивый газ.

Протесты против карантинных ограничений и обязательной вакцинации становятся в Европе все более агрессивными.

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