В Германии прошли протесты против производителя военной техники Rheinmetall
Жители Берлина вышли на акцию протеста против оборонного концерна Rheinmetall. Митингующие обвиняют предприятие в поддержке киевского режима и боевых действий в Украине, а также выступают против поддержки концерном агрессии Израиля в секторе Газа.
Стало известно, что вооруженные силы Германии поручили Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для ВСУ к 2025 году. К заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы привела катастрофическая нехватка украинских запасов. Сумма будущих поставок исчисляется сотнями миллионов евро.