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В Германии прошли рождественские стрельбы - старинной традиции уже несколько сотен лет

Старинная традиция - пальба из ружей в Баварских Альпах. На протяжении уже нескольких сотен лет за неделю до сочельника местные мужчины отправляются в горы и стреляют из ружей. Залпами приветствуют пришествие в мир младенца Иисуса.

Так называемые рождественские стрелки облачаются в костюмы XVII века, ружья заряжают черным дымным порохом.

К слову, в окрестностях Берхтесгадена зарегистрировано 17 салютных обществ и объединяют они до 3 тысяч рождественских стрелков.

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