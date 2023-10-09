В Германии прошли выборы в региональные парламенты - их результаты стали потрясением для всех

В немецких землях Бавария и Гессен прошли выборы в региональные парламенты. Результаты голосования стали шокирующими для большинства системных партий. Правоконсервативные ХДС и ХСС победили, набрав около 35 % голосов, однако их результаты оказались худшими за многие десятилетия.

Но даже не это стало потрясением для наблюдателей: в обеих землях второе место заняла "Альтернатива для Германии". Ей проиграли все партии, которые сейчас входят в состав национального правительства. 16 % голосов "Альтернативы" делают угрозу электоральной революции в стране все более реальной.