3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Германии прошли выборы в региональные парламенты - их результаты стали потрясением для всех
В немецких землях Бавария и Гессен прошли выборы в региональные парламенты. Результаты голосования стали шокирующими для большинства системных партий. Правоконсервативные ХДС и ХСС победили, набрав около 35 % голосов, однако их результаты оказались худшими за многие десятилетия.
Но даже не это стало потрясением для наблюдателей: в обеих землях второе место заняла "Альтернатива для Германии". Ей проиграли все партии, которые сейчас входят в состав национального правительства. 16 % голосов "Альтернативы" делают угрозу электоральной революции в стране все более реальной.
Уже через год с небольшим в Германии пройдут выборы в бундестаг, и при сохранении нынешних тенденций "Альтернатива для Германии" может создать в парламенте одну из крупнейших фракций. Известно, что эта партия жестко критикует миграционную политику и экономическую стратегию нынешних властей ФРГ, указывая, что правительство поставило страну на грань подлинной катастрофы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе