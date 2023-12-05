В Германии протестуют госслужащие, а в Италии бастуют врачи

В Штутгарте второй день протестуют сотни госслужащих - они отстаивают право на тарифицированные пособия и заключение трудовых соглашений о неполном выходе на пенсию.



В Италии 24-часовую забастовку проводят работники системы здравоохранения. Отменено около полутора миллионов плановых операций и диагностических исследований, врачи оказывают только неотложную помощь. В забастовке участвуют 85 % работников здравоохранения.