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В Германии протестуют госслужащие, а в Италии бастуют врачи

В Штутгарте второй день протестуют сотни госслужащих - они отстаивают право на тарифицированные пособия и заключение трудовых соглашений о неполном выходе на пенсию.

В Италии 24-часовую забастовку проводят работники системы здравоохранения. Отменено около полутора миллионов плановых операций и диагностических исследований, врачи оказывают только неотложную помощь. В забастовке участвуют 85 % работников здравоохранения.

Бастующие требуют, чтобы власти прекратили сокращение зарплат и пенсий, добиваются налоговых льгот, чтобы обеспечить прием на работу нового медперсонала. В итальянских больницах не хватает около 30 тысяч врачей и 65 тысяч медсестер.

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