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В Германии протестуют против антиковидных ограничений

Во Франкфурте сегодня митинговали сотни противников карантинных ограничений, в основном молодежь. Проходило все под строгим надзором полиции и под прицелом водометов. Вопреки призывам властей они все же вышли на улицы, скандировали лозунги, местами пытались устраивать сидячие протесты. Сообщается об одном пострадавшем - он получил травмы, убегая от стражей порядка.

Отметим, Германия бьет антирекорды по числу заразившихся коронавирусом. В стране на месяц закрылись практически все предприятия. Людей настоятельно просят по возможности оставаться дома.

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