В Германии протестуют против антиковидных ограничений

Во Франкфурте сегодня митинговали сотни противников карантинных ограничений, в основном молодежь. Проходило все под строгим надзором полиции и под прицелом водометов. Вопреки призывам властей они все же вышли на улицы, скандировали лозунги, местами пытались устраивать сидячие протесты. Сообщается об одном пострадавшем - он получил травмы, убегая от стражей порядка.