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В Германии протестуют против действий правительства в связи с энергетическим кризисом
Пока Евросоюз работает над девятым пакетом санкций против России и забывает о благополучии своего народа, сами европейцы продолжают бороться за себя и выходить на протесты. И даже холод им не помеха. На улицы немецкого Цвиккау сотни демонстрантов вышли в знак протеста против действий правительства в связи с энергетическим кризисом. Демонстранты трубили в трубы и били в барабаны, маршируя по центру города. Люди требуют принять меры по сокращению растущих счетов за электроэнергию и осуждали поставки оружия в Украину.
Участник протестов: Ни в коем случае нельзя допустить использования атомной бомбы. Десятилетия назад одна страна уже использовала ядерное оружие дважды подряд во время войны, и нам тогда повезло, невероятно повезло, что эта бомба не попала на немецкую землю.
А Франция приходит в себя после масштабной демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине начала акций "желтых жилетов". На фоне высокой инфляции протестующие требуют повышения зарплат и снижения цен на товары первой необходимости.
Мирный митинг стремительно перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ по всем канонам "демократии". В результате 153 человека попали в больницу, несколько до сих пор в тяжелом состоянии.
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