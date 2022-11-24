В Германии протестуют против действий правительства в связи с энергетическим кризисом

Пока Евросоюз работает над девятым пакетом санкций против России и забывает о благополучии своего народа, сами европейцы продолжают бороться за себя и выходить на протесты. И даже холод им не помеха. На улицы немецкого Цвиккау сотни демонстрантов вышли в знак протеста против действий правительства в связи с энергетическим кризисом. Демонстранты трубили в трубы и били в барабаны, маршируя по центру города. Люди требуют принять меры по сокращению растущих счетов за электроэнергию и осуждали поставки оружия в Украину.

Участник протестов: Ни в коем случае нельзя допустить использования атомной бомбы. Десятилетия назад одна страна уже использовала ядерное оружие дважды подряд во время войны, и нам тогда повезло, невероятно повезло, что эта бомба не попала на немецкую землю.

А Франция приходит в себя после масштабной демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине начала акций "желтых жилетов". На фоне высокой инфляции протестующие требуют повышения зарплат и снижения цен на товары первой необходимости.