В Германии протестуют сотрудники аэропортов

В Европе волны протестов накатывают одна за другой. Накануне аэропорт Франкфурта был парализован из-за акции сотрудников службы безопасности. Они прекратили свою работу. В результате пройти контроль могли только пассажиры, которые использовали Франкфурт как пересадочный пункт. Зона регистрации в большинстве своем выглядела приблизительно так.



Акцию поддержали и в воздушных гаванях Гамбурга, Штутгарта, Баден-Бадена. Из-за забастовок были задержаны десятки рейсов в Берлине, Дюссельдорфе и Ганновере. А в Мюнхене акция продолжается уже третий день. Профсоюзы ведут переговоры с ассоциацией работодателей о заключении нового трудового соглашения примерно для 25 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране.