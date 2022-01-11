В Германии протесты против COVID-ограничений разгораются с новой силой

В Германии снова неспокойно. Сразу в нескольких городах прошли массовые акции протеста против коронавирусных ограничений. Однако марши длились недолго. В Баутцене митингующие вместо диалога с властями получили распыление перцовых баллончиков в лицо.

В Лейпциге было экстренно увеличено количество полицейского контингента на улицах. Не обошлось без задержаний мирных протестующих. Новые общенациональные ограничения также раскритиковала и Немецкая ассоциация индустрии гостеприимства. Там заявили, что новый локдаун станет катастрофой для ресторанного бизнеса. Однако власти о подобном слышать не желают.