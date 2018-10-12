В Германии прямо на ходу загорелся скоростной поезд

Загорелся прямо на ходу! В Германии на железнодорожной линии между Франкфуртом-на-Майне и Кельном вспыхнул скоростной поезд. Огнем фактически уничтожены не менее двух вагонов. Известно о пяти пострадавших. На место ЧП экстренно прибыли пожарные - эвакуировано более пятисот пассажиров. Причина возгорания пока неизвестна. Движение поездов частично заблокировано.