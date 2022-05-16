В Германии растет количество работающих пенсионеров

Наслаждаться заслуженным отдыхом на пенсии в Германии становится роскошью. Об этом пишет немецкая газета со ссылкой на данные Минтруда и соцвопросов ФРГ. В прошлом году число трудящихся старше 67 лет в стране превысило миллион человек, хотя еще в 2010-м их было 685 тысяч. Как заявляют представители левых партий, это говорит о том, что уровень пенсий в Германии недостаточно высок и не позволяет поддерживать приемлемые стандарты проживания.