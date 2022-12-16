В Германии растут протестные настроения

В Германии люди вновь выходят на протесты, требуя смены политического и экономического курса страны. Накануне в Мюнхене участники манифестации выступили против роста цен, вакцинации, инфляции и растущей миграции. Акции с аналогичными требованиями проходят в немецких городах постоянно на фоне повышения стоимости жизни и сокращения бизнеса.

Экономике ФРГ - крупнейшего "локомотива Европы" - уже в следующем году грозит рецессия. Согласно данным Еврокомиссии, в 2023-м ВВП Германии сократится на 0,6 %. Наряду со Швецией это станет худшим показателем среди всех 27 стран Евросоюза. Ожидается, что затяжная рецессия наиболее сильно ударит также по Латвии.

