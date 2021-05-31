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В Германии разгорается скандал вокруг работы тест-центров

В Германии разгорается скандал вокруг работы тест-центров

Он возник на фоне сообщений о возможных коррупционных схемах и махинациях, допущенных при работе тест-центров для выявления коронавирусной инфекции в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан завил, что местные чиновники должны контролировать, как работают центры по тестированию на COVID-19, и бороться с коррупцией.


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