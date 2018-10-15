В Германии самолет не смог совершить посадку и врезался в людей

ЧП в Германии. В регионе Гессен при столкновении с самолетом погибли три человека - двое взрослых и ребенок, пострадали восемь. Пилот Cessnа не смог совершить посадку с первого раза и попытался зайти на второй круг, но не смог набрать высоту. Воздушный борт пробил ограду и врезался в людей.