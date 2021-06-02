В Германии СМИ сами создают фейки

Когда у Запада стоит задача нанести максимальный ущерб экономике и людям, все средства хороши. Там цепляются за любую возможность раскачать ситуацию, даже когда находятся в полном информационном вакууме. В европейских СМИ уже давно идет обработка местного населения. Реальная картинка из Беларуси им не подходит, и в ход идут любые ухищрения. Так, немецкое ТВ решило, что если подходящих деструктивных новостей из нашей страны нет, то их можно просто придумать. И с этой задачей они справляются на отлично! Немецкие журналисты, которые умеют сопоставлять факты, регулярно натыкаются на несоответствия перевода в собственной прессе, замалчивание протестов в самой Германии, поэтому и выпустили обзор такого раздутого материала (видео).