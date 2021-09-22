В Германии ссора из-за маски привела к убийству

Захват заложников произошел в Германии. На пассажиров туристического автобуса напал вооруженный мужчина. На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет. Сообщалось о трех взрывах. Трасса временно была перекрыта. Позже подозреваемого задержали. Данных о жертвах или пострадавших нет.

Еще один громкий инцидент в Германии. Кассир заправки отказался обслуживать клиента, который не захотел надевать маску. Тот отправился домой за револьвером, вернулся на заправку в маске, взял товар, и перед кассой снова снял маску. Кассир опять сделал ему замечание, и мужчина его застрелил, после чего скрылся с места преступления. На следующее утро он сам явился с повинной в участок полиции. Подозреваемый - 49-летний гражданин Германии. Он заявил, что является противником коронавирусных ограничений, и пояснил, что был психологически подавлен развитием ситуации с пандемией, и "не видел иного способа" выразить свое недовольство.