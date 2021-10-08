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В Германии судят бывшего охранника концлагеря - подозреваемому 100 лет
В Германии судят бывшего охранника концлагеря. Подозреваемый, которому исполнилось 100 лет, предположительно, добровольно служил в концлагере в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. За время войны там погибли десятки тысяч заключенных от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению. Подсудимого обвиняют в пособничестве в убийстве более трех с половиной тысяч человек.
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