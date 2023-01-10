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В Германии требуют уволить министра обороны
Лидеры немецкой оппозиции обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны, сообщают местные СМИ.
По заявлению политиков, после череды скандалов, связанных с Ламбрехт, бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. В Берлине считают вероятным, что она не продержится на своем посту даже ближайшие несколько недель. Министр обороны попала в скандал после новогоднего видеообращения.
Говоря о конфликте в Украине, Ламбрехт решила рассказать о своих впечатлениях от кризисной ситуации. По ее словам, военные действия позволили ей встретиться "с интересными, замечательными людьми". После этого немецкие политики назвали данное выступление "невыносимым".
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