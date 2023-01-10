В Германии требуют уволить министра обороны

По заявлению политиков, после череды скандалов, связанных с Ламбрехт, бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. В Берлине считают вероятным, что она не продержится на своем посту даже ближайшие несколько недель. Министр обороны попала в скандал после новогоднего видеообращения.