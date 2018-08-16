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В Германии узаконили третий пол
Согласно решению правительства, в книгах записи актов гражданского состояния появится дополнительная графа о половой принадлежности. Наряду с пунктами "мужской" и "женский" будет включен третий вариант - "иной". Ранее Верховный суд ФРГ признал деление граждан на два пола дискриминирующим. Планируется, что новый закон вступит в силу до конца года. Сейчас правовое признание третьего пола закреплено в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
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