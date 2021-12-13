В Германии ужесточат регулирование контента в Telegram

В Германии усилят контроль за мессенджером Telegram. Глава МВД страны выступила за ужесточение регулирования контента в соцсети в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете. В МВД Германии напомнили, что Федеральное управление юстиции уже возбудило против Telegram два дела о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, на которые оператор мессенджера никак не отреагировал. "Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете", - отметила глава немецкого МВД.