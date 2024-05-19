В Германии ужесточают пограничный контроль

Германия, которая громче других зазывала беженцев, теперь и сама ограждается. Там ужесточают пограничный контроль в преддверии летнего притока нелегалов. Министр внутренних дел Саксонии обратился к своему чешскому коллеге с просьбой усилить охрану на рубежах между двумя странами.

Кроме того, Саксония добивается последовательного отказа во въезде всем просителям убежища, которые прибывают через безопасную третью страну. В конкретном случае имеется в виду Чехия или Польша. Такой призыв звучал и раньше, однако в сентябре 2023-го Европейский суд постановил: отказывать просителям убежища на внутренних границах ЕС незаконно.