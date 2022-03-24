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В Германии в магазинах новое правило: оптом дороже

Тучи продовольственного кризиса продолжают сгущаться над Европой. В Германии после того, как местные жители в панике начали опустошать полки с продуктами, супермаркеты ввели новое правило. Теперь номинальная цена действует лишь за одну единицу товара в одни руки. За несколько упаковок заплатить придется гораздо больше из расчета на одну позицию. Более того, разницу в цене обещают перечислять в так называемый фонд помощи Украине.

The Guardian: приготовление пищи обходится слишком дорого

В Великобритании пользователи так называемых фуд-банков вынуждены отказываться от бесплатного картофеля. Слишком высока стоимость энергии, чтобы его приготовить. Об этом сообщает местное издание Guardain. В публикации отмечается, что некоторые британские домохозяйства не могут себе позволить энергию для варки корнеплодов.


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