В Германии в магазинах новое правило: оптом дороже

Тучи продовольственного кризиса продолжают сгущаться над Европой. В Германии после того, как местные жители в панике начали опустошать полки с продуктами, супермаркеты ввели новое правило. Теперь номинальная цена действует лишь за одну единицу товара в одни руки. За несколько упаковок заплатить придется гораздо больше из расчета на одну позицию. Более того, разницу в цене обещают перечислять в так называемый фонд помощи Украине.