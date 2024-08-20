Немецкий таблоид Bild опубликовал пугающую статистику. В Германии в прошлом году совершалось 2 200 преступлений ежедневно. Согласно годовому отчету Федерального ведомства уголовной полиции, всего за этот период в стране зафиксировано более 790 тысяч правонарушений: это на 88 тысяч больше, чем годом ранее. Побит также предыдущий рекорд 2012 года. Количество насильственных преступлений достигло почти 32 тысяч, причем более 1 700 было совершено сотрудниками полиции. На 38 % увеличилось число нарушений миграционного законодательства, прирост карманных краж составил более 16 %, преступлений сексуального характера - почти 15 %. Тревожную статистику подтверждают и результаты недавнего соцопроса, также опубликованные Bild: 45 % граждан ФРГ в течение последних пяти лет ощущают себя все менее безопасно в своей стране.