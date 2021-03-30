В Германии в Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие

Крупные пожары бушуют в Германии и США. В Верхней Померании заполыхало огромное свиноводческое предприятие. Столб дыма виден за десятки километров. Справиться с огнем пока не удается. Поэтому о масштабах ущерба и о причинах инцидента судить невозможно. Есть информация об одном пострадавшем человеке.