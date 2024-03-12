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В Германии вандалы осквернили мемориал советским воинам

Акт вандализма и очередной вопиющий инцидент в Европе. В немецком городе Пренцлау неизвестные осквернили мемориал советским воинам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщили в полиции федеральной земли Бранденбург.

Местные СМИ отмечают, что злоумышленники оставили на мемориале граффити. Ведется расследование произошедшего.

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