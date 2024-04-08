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Понаехали! В Германии небывалый рост преступности связывают с наплывом мигрантов

В Германии на фоне роста насильственной преступности вновь заговорили о беженцах.

По сообщениям газеты "Бильд", в 2023 году иностранцы составили 41 % от общего количества подозреваемых в преступлениях в стране. Всего же было зарегистрировано более 2 млн подозреваемых. При этом почти 925 тыс. из них не имеют немецкого паспорта.

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