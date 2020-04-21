3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Германии впервые за 70 лет решено не проводить Октоберфест
Словакия упростила процесс пересечения границ людям с разрешением.
А в Дании заработали парикмахерские. Причем, желающих постричься так много, что мастерам придется работать сверхурочно.
В Германии начали постепенно открываться школы, начиная со старших классов, которым предстоит сдавать экзамены. Но впервые за 70 лет решено не проводить Октоберфест.
Американцы вышли на улицы, выступая против карантинных мер. В Питтсбурге в акции приняли участие вооруженные люди в масках.
Против введенных ограничений выступили в российском Владикавказе.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все