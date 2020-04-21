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В Германии впервые за 70 лет решено не проводить Октоберфест

Словакия упростила процесс пересечения границ людям с разрешением.

А в Дании заработали парикмахерские. Причем, желающих постричься так много, что мастерам придется работать сверхурочно.

В Германии начали постепенно открываться школы, начиная со старших классов, которым предстоит сдавать экзамены. Но впервые за 70 лет решено не проводить Октоберфест.

Американцы вышли на улицы, выступая против карантинных мер. В Питтсбурге в акции приняли участие вооруженные люди в масках.

Против введенных ограничений выступили в российском Владикавказе.

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