В Германии впервые за 70 лет решено не проводить Октоберфест

Словакия упростила процесс пересечения границ людям с разрешением.



А в Дании заработали парикмахерские. Причем, желающих постричься так много, что мастерам придется работать сверхурочно.



В Германии начали постепенно открываться школы, начиная со старших классов, которым предстоит сдавать экзамены. Но впервые за 70 лет решено не проводить Октоберфест.



Американцы вышли на улицы, выступая против карантинных мер. В Питтсбурге в акции приняли участие вооруженные люди в масках.



Против введенных ограничений выступили в российском Владикавказе.

